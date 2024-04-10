بلغت 99,85%.. التجار يستجيبون لنظام المداومة

وقف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على مدى التزام التجار بنظام المداومة الخاص باليوم الأول من عيد الفطر المبارك. بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله “العاصمة “.

وخلال الزيارة، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز الخدمات وتوفير السلع الأساسية خلال الأعياد والمناسبات الدينية. مضيفا الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة تجارية تحفز على النشاط التجاري. وتضمن توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل مستمر في جميع الأوقات وفي كل الأماكن. خاصة في الأحياء والمدن السكنية الجديدة كمناطق حضرية وحيوية في الجزائر.

وخلال المحطة الثانية من زيارة المعاينة، قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. بزيارة مركب الحليب للجزائر العاصمة كوليتال والمتجر الكبير غالاكسي.

أما خلال المحطة الثالثة من زيارة المعاينة، فقد قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. بزيارة عدد من المحلات التجارية والمخابز على مستوى بلدية الأبيار.

وكشف ال الوزير على هامش الزيارة، عن استجابة واسعة للتجار بنظام المداومة. والتي بلغت خلال اليوم الاول من عيد الفطر المبارك 99,85 بالمئة.