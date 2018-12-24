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بلغربي: “هدفي ضمان مكانة أساسية في الشبيبة”

الرياضة
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بلغربي: “هدفي ضمان مكانة أساسية في الشبيبة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المهاجم الجديد لشبيبة القبائل، عبد الواحد بلغربي، أنه اختار الإنضمام للشبيبة، باعتبارها أفضل فريق في الجزائر، مبرزا أهدافه المستقبلية رفقة الفريق.

وصرح بلغربي، للموقع الرسمي لشبيبة القبائل: “انضممت لأفضل فريق في الجزائر، وأتمنى أن أرد لهم هذا الجميل فوق الميدان، بتقديم الإضافة المنتظرة مني”.

وأضاف: “هدفي الأول، هو استعادة مستواي البدني، بالنظر لأنني لم أتدرب منذ 10 أيام، أما هدفي الثاني، فهو ضمان مكانة أساسية في شبيبة القبائل”.

وتابع: “كنت هداف المحترف الثاني الموسم الماضي بـ14 هدفا، وكنت قريب من الإنضمام لشبيبة القبائل، الصيف الماضي، لكن وجدت صعوبة في الحصول على وثائقي”.

وختم عبد الواحد بلغربي: “أشكر إدارة شبيبة بجاية على تفهمها رغبتي في تغيير الأجواء، كما أشكر مسؤولي شبيبة القبائل، على ثقتهم”.


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