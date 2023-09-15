بلفوضيل:”سعيد بالتحاقي بنادي صباح وسأترك بصمتي هنا”

عبّر المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، أمس الخميس، عن سعادته بالانضمام لنادي صباح الأذربيجاني.

وصرح بلفوضيل لموقع نادي صباح بعد تقديمه كلاعب جديد: “أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، ومتشوق لخوض أول مباراة مع فريقي الذي يمتلك تعداد شاب”.

وأضاف بلفوضيل: “سأسعى لترك بصمتي في تاريخ هذا النادي، وأشكر الجماهير على ترحيبهم، وسنسعى أنا وزملائي لاسعادهم من خلال النتائج الإيجابية”.

للتذكير، سيخوض المهاجم إسحاق بلفوضيل تجربته الرقم 12 في مسيرته الكروية، بعد أن مثّل أندية ليون الفرنسي، بارما، ليفورنو، بولونيا، الإنتر في الكالتشيو الإيطالي، بالإضافة لتجربة في الخليج في ناديا ياس الإماراتي، والغرافة القطري، وستاندار دولياج البلجيكي، فيرديربريمن، هوفنهايم وهيرتابرلين في البوندسليغا.