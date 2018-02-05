بلفوضيل:”لن أتحدث عن مستقبلي الآن”

رفض الدولي الجزائري ومهاجم فاردير بريمن الألماني، إسحاق بلفوضيل، الحديث عن مستقبله في الوقت الحالي خلال ندوة صحفية للاعب.

وحسب تصريح لللاعب نقله موقع “فوس بول نيوز” الألماني، قال المهاجم الجزائري:”لا أريد أسئلة عن مستقبلي، سأتحدث سوى عن اللقاء القادم”.

وكانت أنباء ألمانية قد تحدثت عن عودته لناديه البلجيكي ستادير دولياج بعد نهاية إعارته كون فيردر بريمن لن يحتفظ به للموسم القادم.

وحسب الإعلام الألماني دائما فإن النادي الأخضر لن يفعل بند شراء عقد اللاعب السابق لأنتير ميلان الإيطالي والمقدر بـ10 ملايين أورو.