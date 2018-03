بلفوضيل أفضل لاعب في البوندسليغا

وكشف موقع الإحصائيات العالمي “هو سكورد”، عن إختيار إسحاق بلفوضيل، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الألماني في جولتها الـ27.

وجاء هذا بعد تحصل بلفوضيل على علامة 10/10، على آدائه في المباراة الأخيرة له رفقة فيريقه فيردير بريمين، أمام نادي أوغسبورغ.

حيث يعود الفضل لمهاجم الخضر، في فوز فريقه بهذا اللقاء، بعد تسجيله لهدفين، ومنحه تمريرة الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بـ3-0 لصالح بريمين.

Before the weekend Ishak Belfodil had one goal and not a single assist to his name. He scored twice and registered an assist as Werder Bremen won 3-1 at Augsburg, earning a rating of 10 and starring role in our Bundesliga Team of the Week.https://t.co/m9Ss60TZR4 pic.twitter.com/uJe3h9h01a

— WhoScored.com (@WhoScored) March 19, 2018