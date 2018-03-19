بلفوضيل أفضل لاعب في البوندسليغا

نال الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، أفضل تنقيط بين لاعبي “البوندسليغا” لهذا الأسبوع، ما جعله يتصدر التشكيلة المثالية للدوري الألماني.

وكشف موقع الإحصائيات العالمي “هو سكورد”، عن إختيار إسحاق بلفوضيل، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الألماني في جولتها الـ27.

وجاء هذا بعد تحصل بلفوضيل على علامة 10/10، على آدائه في المباراة الأخيرة له رفقة فيريقه فيردير بريمين، أمام نادي أوغسبورغ.

حيث يعود الفضل لمهاجم الخضر، في فوز فريقه بهذا اللقاء، بعد تسجيله لهدفين، ومنحه تمريرة الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بـ3-0 لصالح بريمين.