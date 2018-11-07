بلفوضيل: “أنا ممتن كثيرا لنادي ليون ولكن..”

عاد “إسحاق بلفوضيل” نجم “هوفينهايم” للحديث عن بدايته مع “ليون” الفرنسي، الذي سيواجهه سهرة اليوم لحساب الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وقال بلفوضيل في تصريح لموقع الرابطة الفرنسية: “لدي علاقة قوية مع نادي ليون لأنه الفريق الأكثر أهمية في تكويني كلاعب”.

وأضاف: “أنا ممتن كثيرا لهذا النادي الذي منحني الفرصة وأنا صغير، فقد شاركت لأول مرة في الليغ 1 وأنا بعمر 17 سنة”.

وتابع: “كنت أصغر لاعب في الفريق، وأن تتدرب رفقة لاعبين ذو مستوى عالي يعملك الكثير”.

وختم كلامه: “لا يمكنني أن أنسى مشاركتي مع الفريق في دوري الأبطال سواءً ضد أمستردام أو ضد الريال، حتى وإن كانت دقائق قليلة لكنها لحظات تخلد في الذاكرة”.