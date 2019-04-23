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بلفوضيل إلى جانب صلاح وساديو ماني !!

الرياضة
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بلفوضيل إلى جانب صلاح وساديو ماني !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يتواجد النجم الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” في المركز الخامس لأفضل المهاجمين الأفارقة الناشطين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ونشر موقع “أفريكا فوتبال دايلي” على حسابه الرسمي في “التويتر” قائمة أفضل الهدافين التي تصدرها نجم منتخب مصر “محمد صلاح” مُهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ب19 هدف.

وتواجد في الصدارة أيضا بنفس عدد أهداف “صلاح” كل من”بيار إيمريك أوباميانغ” و”نيكولاس بيبي” مهاجم ليل الفرنسي.

وجاء “ساديو ماني” في المركز الرابع ب18 هدف بينما إحتل مهاجم “هوفنهايم” الألماني المركز الخامس ب15 هدف.


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