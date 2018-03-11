بلفوضيل: “الإسلام ساعدني كثيرا وكان مرشدا لي للخروج من ضواحي باريس”

كشف اسحاق بلفوضيل مهاجم نادي فيردر بريمن الألماني، أن الدين الإسلامي لعب دورا كبيرا في حياته بالاخص الكروية.

وقال بلفوضيل في تصريح لإحدى المواقع الألمانية:”الإسلام كان بالنسبة لي مرشدا وهذا للخروج من ضواحي باريس”.

وأضاف: “بدأت في قراءة القرآن في سن 15 وصلاة الصلوات الخمس، كثير من الناس يعتقدون أن الصلاة تأخذ منهم وقتا طويلا”.

ليضيف: “الصلاة لا تستغرق اكثر من 5 دقائق، ما يعني انها تدوم لربع ساعة في اليوم، وهذا ليس كثيرا”.

واوضح بلفوضيل: “الإسلام إلى جانب كرة القدم وضعاني على المسار الصحيح، الإسلام ساعدني على تجنب المشاكل، وبالمناسبة إلى حد الآن أصلي دائما 5 صلوات في اليوم”.