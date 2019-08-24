عاجل

بلفوضيل بديلا ويفوز بشق الأنفس

الرياضة
  • -
  • 0
بلفوضيل بديلا ويفوز بشق الأنفس
بقلم اسماعيل عشاش

واصل الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل تواجده كبديل لثاني مرة على التوالي مع ناديه هوفنهايم، وهذا خلال إستقبال هذا الأخير لنظيره فيردر بريمن في البوندسليغا الألمانية،

وشارك المُهاجم مُتعدد المناصب بداية من الدقيقة الثانية والستين وقدم مردودا مُحترما الى أبعد الحدود مُساهما في فوز فريقه بثلاثة أهداف لإثنين، ولكن مع عجزه على الوصول الى الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة، يُذكر بان خريج مدرسة أولمبيك ليون لا يزال يفتقر لريتم المُنافسة الرسمية وهو العائد من إصابة مُعقدة تعرض لها نهاية شهر ماي الماضي، ولم يتخلص من آثارها سوى منذ أسبوع عن الآن، وهو ما يُفسر وضعيته كجوكر في تشكيلة المدرب ألفريد شرودر، في إنتظار عودته أساسيا في قادم المُباريات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692239

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com