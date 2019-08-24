بلفوضيل بديلا ويفوز بشق الأنفس

واصل الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل تواجده كبديل لثاني مرة على التوالي مع ناديه هوفنهايم، وهذا خلال إستقبال هذا الأخير لنظيره فيردر بريمن في البوندسليغا الألمانية،

وشارك المُهاجم مُتعدد المناصب بداية من الدقيقة الثانية والستين وقدم مردودا مُحترما الى أبعد الحدود مُساهما في فوز فريقه بثلاثة أهداف لإثنين، ولكن مع عجزه على الوصول الى الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة، يُذكر بان خريج مدرسة أولمبيك ليون لا يزال يفتقر لريتم المُنافسة الرسمية وهو العائد من إصابة مُعقدة تعرض لها نهاية شهر ماي الماضي، ولم يتخلص من آثارها سوى منذ أسبوع عن الآن، وهو ما يُفسر وضعيته كجوكر في تشكيلة المدرب ألفريد شرودر، في إنتظار عودته أساسيا في قادم المُباريات.