بلفوضيل: “تعلمت الكرة في الشارع ومشاهدة لاعب طويل “يرواغ” أمر غير عادي” !

تحدث “إسحاق بلفوضيل” الذي أصبح مُدلّل جماهير “فيردر بريمن” بعد أن قاده لتحقيق الإنتصار ضد الغريم “هامبورغ” في البوندسليغا وأكد أنه جاهز في أي مركز يريده المدرب.

وقال بلفوضيل: “لم أتأقلم بصورة جيدة في بداية الموسم، بعدها دخلت في الفريق شيئا في شيء”.

وأضاف:”لا أشارك كأساسي في كل مباراة لكني ألعب في العديد من المناصب لم أشارك وسعيد بكوني جزء من هذه التشكيلة”.

وتابع: “قلت في وقت سابق أنني احبذ اللعب خلف المهاجم لكن بطبيعة الحال سألعب في كل مكان يطلبني فيه المدرب”.

وختم كلامه: “مثلي مثل الجميع، تعلمت الكرة والمراوغات في الشارع وأعلم أنه من الغريب مشاهدة لاعب طويل يراوغ”.