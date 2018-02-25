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بلفوضيل: “تعلمت الكرة في الشارع ومشاهدة لاعب طويل “يرواغ” أمر غير عادي” !

الرياضة
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بلفوضيل: “تعلمت الكرة في الشارع ومشاهدة لاعب طويل “يرواغ” أمر غير عادي” !
بقلم أمير بهلول

تحدث “إسحاق بلفوضيل” الذي أصبح مُدلّل جماهير “فيردر بريمن” بعد أن قاده لتحقيق الإنتصار ضد الغريم “هامبورغ” في البوندسليغا وأكد أنه جاهز في أي مركز يريده المدرب.

وقال بلفوضيل: “لم أتأقلم بصورة جيدة في بداية الموسم، بعدها دخلت في الفريق شيئا في شيء”.

وأضاف:”لا أشارك كأساسي في كل مباراة لكني ألعب في العديد من المناصب لم أشارك وسعيد بكوني جزء من هذه التشكيلة”.

وتابع: “قلت في وقت سابق أنني احبذ اللعب خلف المهاجم لكن بطبيعة الحال سألعب في كل مكان يطلبني فيه المدرب”.

وختم كلامه: “مثلي مثل الجميع، تعلمت الكرة والمراوغات في الشارع وأعلم أنه من الغريب مشاهدة لاعب طويل يراوغ”.

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