“بلفوضيل” خارج الخدمة مع “هوفنهايم”

وجد الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل نفسه خارج الخدمة مع ناديه “هوفنهايم”، بعد ظهيرة اليوم السبت، خلال مواجهة “نورمبيرغ” في “البوندسليغا”.

وفضل المُدرب “جوليان ناغلسمان” عدم الإعتماد على المُهاجم، بسبب عودته المتأخرة لألمانيا، بعد مُشاركته مع المنتخب الوطني في تصفيات “الكان”.

وشارك خريج مدرسة “أولمبيك ليون” خلال الخرجة التي قادت “مُحاربي الصحراء” لـ”كوتونو” وتعرضوا لهزيمة قاسية بهدف دون رد أمام “البنين”.

وتعرض “بلفوضيل” لإنتقادات لاذعة من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي، والذي توعد بإستبعاده كُليا عن تشكيلته مُستقبلا، بسبب آدائه الباهت.