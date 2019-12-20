بلفوضيل “خلطها” في هوفنهايم ويطلب الرحيل

الرياضة
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بلفوضيل “خلطها” في هوفنهايم ويطلب الرحيل
بقلم إسماعيل عشاش

أقام الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، الدُنيا ولم يُقعدها داخل ناديه هوفنهايم، مُطالبا الإدارة ببيع عقده في أقرب الآجال الممكنة.

وجاء هذا التصرف من المُهاجم مُتعدد المناصب، كردة فعل، للمُعاملة غير الإحترافية التي تعرض لها في الأشهر الماضية.

وأكد خريج مدرسة أولمبيك ليون، في تصريحات لجريدة “بيلد”، بأنه لم يتحصل على الإهتمام اللازم من الطاقم الطبي للفريق.

وقال :”الثقة أصبحت مُنعدمة بيننا، ومن الإستحالة أن نواصل على هذا النحو”.

وواصل :”الأمور كادت أن تصير أسوأ، بسبب عدم تحصلي على المُتابعة اللازمة، ومشواري الإحترافي كان في خطر”.


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