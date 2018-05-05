بلفوضيل ضمن اهتمامات هوفنهايم الألماني

دخل المهاجم الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، ضمن اهتمامات نادي هوفنهايم الألماني، الذي يسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “dernière heure” البلجيكي، أن هوفنهايم، يتتبع عن قرب، وضعية بلفوضيل الحالية مع كل من ناديي فريدر بريمن، وستاندر دولياج.

حيث يفكّر النادي الألماني، في انتداب مهاجم الخضر، لتعويض الرحيل المرتقب لمهاجمه، مارك أوث، نحو نادي شالك، نهاية الموسم الجاري.

وتأتي رغبة هوفنهايم، في تدعيم صفوفه، بالنظر لإقترابه من ضمان مشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما سيلعب النادي الألماني على هذه النقطة، في محاولته لإقناع إسحاق بلفوضيل، بالتوقيع للنادي نهاية الموسم الجاري.