“بلفوضيل” على كل لسان في “ألمانيا”

تحول الدولي الجزائري، “إسحاق بلفوضيل”، لنجم حقيقي في ألمانيا، بين ليلة وضُحاها وهذا بفضل الثنائية التي سجلها أمام “بوروسيا دورتموند”.

وإعتبرت جريدتا “كيكر” و”بيلد”، بأن إستفاقة خريج “ليون” جاءت في الوقت المُناسب، وسمحت لفريقه بتحقيق “مُعجزة” في “السيغنال إيدونا بارك”.

وتحصل، مُتعدد المناصب، على إشادة “أليكسندر روزن”، المُدير الرياضي لناديه “هوفنهايم”، والذي وصفه بـ”الوحش الحقيقي”، والقادر على صناعة الفارق بإستمرار.

وصرّح قائلا :”إنه يمتلك لياقة بدنية هائلة، قادر على الإحتفاظ بالكرة والمُراوغة، صحيح أنه يبالغ أحيانا ولكنه ينجح في الغالب”.