بلفوضيل غاضب ويجمع أغراضه للرحيل

ظهر الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل وهو يحمل عُلبة خاصة بجمع أغراضه، في لقطة تؤكد بأنه إقترابه من توديع “فيردر بريمن”.

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية، بأن المُهاجم غاضب من وضعيته مع فريقه الحالي، وسيُغادره مُباشرة بعد نهاية فترة إعارته لهذا الموسم.

وتؤكد كل المُعطيات بأن اللاعب الأسبق لـ”إنتر ميلان” لن يكون معنيا بالمُشاركة في الجولة الأخيرة من “البوندسليغا” أمام “ماينز 05”.

ويتواجد خريج مدرسة “أولمبيك ليون” على رادار فريقين من الدوري الألماني وهما كل من “هوفنهايم” و”شالك 04″ المُهتمين بشراء عقده.