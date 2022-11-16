بلفوضيل: “غيابنا عن المونديال مؤسف وأتمنى تواجدنا في كل النسخ المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري اسحاف بلفوضيل، أسفه الشديد، لغياب المنتخب الوطني عن مونديال قطر، متمنيا تواجد الخضر في كل النسخ المقبلة.
وصرح بلفوضيل، في حوار حصري لموقع “العربي الجديد”: “لم يتبقى إلا القليل عن انطلاق مونديال قطر، نشعر بحزن شديد لعدم مشاركة الجزائر”.
كما أضاف: “من دون شك كل الشعب الجزائري كان ينتظر مشاركتنا في هذه الطبعة التي تجري في دولة عربية قريبة منا”.
وتابع اسحاق بلفوضيل: “مؤسف غياب الجزائر، قدر الله وما شاء فعل، كرة القدم لا تتوقف، أتمنى تواجدنا في كل النسخ المقبلة للمونديال”.
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