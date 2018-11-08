“بلفوضيل” في تراجع ويتجه لتضييع مكانته!

واصل الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، عروضه المُتواضعة مع ناديه “هوفنهايم”، وأختير ثاني أسوء اللاعبين خلال مواجهة فريقه السابق “أولمبيك ليون”.

وتحصل المُهاجم على علامة ضعيفة وصلت لـ4/10، بعد فشله في صناعة الفارق خلال الفترة التي تواجد خلالها على أرضية الميدان.

ولم ينتظر مُدرب الفريق الألماني طويلا، قبل أن يُقرر تعويض خريج مدرسة “لوال”، وهو الخيار الذي أعطى ثماره نهاية المطاف.

ويتجه، بلفوضيل لفقدان مكانته مع “هوفنهايم” ومع المنتخب الوطني، وهو الذي تعرض لإنتقادات لاذعة من، إسحاق بلفوضيل، بعد خسارة “البنين”.