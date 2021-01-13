بلفوضيل قريب من مُزاملة بن رحمة

الرياضة
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بلفوضيل قريب من مُزاملة بن رحمة
بقلم إسماعيل عشاش

يتجه الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، لمُزاملة مواطنه سعيد بن رحمة، في نادي واست هام الإنجليزي، وفقا لما كشفته وسائل إعلامية بريطانية خلال الأيام الماضية.

ويتواجد المُهاجم مُتعدد المناصب، في القائمة الموسعة التي وضعها المدرب دايفيد مويز، لتعويض الإيفواري سيباستيان هالر.

وسيكون “الهامرز”، مُطالبين بالتفاوض مع هوفنهايم، الذي يمتلك عقد مُحارب الصحراء الى غاية جوان من السنة القادمة 2022.

وعاد النجم الأسبق لإنتر ميلان، للواجهة في الأسابيع الماضية، متمكنا من إسترجاع مكانته الأساسية مع ناديه بعد أشهر من الغياب.


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