بلفوضيل لا يستبعد إمكانية مغادرته لهوفنهايم

أبدى الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، استعداده لدراسة جميع العروض المتاحة خلال الصيف المقبل، ليبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية مغادرته لهوفنهايم.

وأوضح بلفوضيل، في تصريح للصحافة الألمانية: “أشعر بحالة جيدة جدا مع فريقي هوفنهايم، لكن من الطبيعي أن أدرس كل العروض المتاحة”.

وسجل الدولي الجزائري، عودة قوية في المباريات الأخيرة لناديه هوفنهايم، ضمن الدوري الألماني، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

يذكر أن إسحاق بلفوضيل، شارك هذا الموسم في 24 مباراة رفقة ناديه هوفنهايم، 16 منها أساسيا، سجل خلالها 15 هدفا.