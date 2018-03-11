بلفوضيل: “لا يهمني إن كنت فرنسيا أكثر أو جزائريا أكثر” !

اعتبر مهاجم الخضر اسحاق بلفوضيل، الإجابة عن موطنه الأصلي سؤالا صعبا للغاية، موضحا أنه لايعرف غن كان فرنسا أكثر أو جزائريا.

وقال بلفوضيل خلال حوار اجراه مع احدى المواقع الصحفية الإلكترونية الألمانية، وخلال إجابته عن سؤال يتعلق ببلده الأصلي.

“إنه سؤال صعب للغاية، بامكانك صرح هذا السؤال على الأطفال المهاجرين مع عائلاتهم إلى فرنسا وأعتقد أن أغلبهم لايمكنه الإجابة عن هذا السؤال”.

وأضاف: “ولدت في الجزائر، وهاجرت رفقة عائلتي إلى فرنسا عندما كنت طفلا، لذلك لايمكنني أن أخبرك إن كنت أنا فرنسيا أكثر أو اكثر جزائريا، وهذا ليس مهما كثيرا بالنسبة لي”.

وتابع قائلا: “عشت في ظروف جيدة في الجزائر العاصمة، كانت لدينا شقة كبيرة، حياة جميلة،و لكن عندما تكون طفلا فإنك تحتفظ بالأمور الإيجابية فقط”.