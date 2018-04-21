بلفوضيل لن يعود لستاندر دولياج

يسعى نادي ستاندر دولياج البلجيكي، لبيع عقد الدولي الجزائري، اسحاق بلفوضيل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لأحد الأندية المهتمة بخدماته.

وكشفت جريدة “آخر ساعة” البلجيكية، أن إسحاق بلفوضيل، لن يعود لنادي ستاندر دولياج، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي فيردر بريمين الألماني.

حيث يسعى مسؤولو النادي البلجيكي، بيع عقد مهاجمهم الجزائري صاحب الـ26 عاما، الذي ينتهي عقده مع الفريق صيف 2019.

واستبعد ذات المصدر، احتمال انتقال بلفوضيل للبطولة الصينية، المطلوب فيها بإلحاح، منذ الميركاتو الشتوي المنصرم، مرجحتا بقائه في أوروبا بنسبة كبيرة.