بلفوضيل: “ليس من السهل الفوز بـ”الكان” ومتأسف لعدم مشاركتي”

ثمن الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضل، الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني، بإحراز كأس أمم إفريقيا 2019، مبديا أسفه لعدم مشاركة زملائه هذه المغامرة.

وصرح اسحاق بلفوضيل، للصحافة الألمانية، نقلا عن “ديزاد فوت”: “أمر مؤسف، أن لا أكون حاضرا، لكنني كنت جد سعيد، بمنتخبنا، وكنت مشجع للخضر في هذه البطولة”.

وأضاف مهاجم هوفنهايم الألماني: “إنه نجاح كبير، وأنا سعيد للبلاد، والمشجعين الجزائريين، فليس من السهل الفوز بكأس إفريقيا”.

يذكر أن إسحاق بلفوضل، غاب عن تشكيلة المنتخب الوطني، في نهائيات أمم إفريقيا 2019، بسبب تعرضه لإصابة.