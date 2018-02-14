بلفوضيل مطلوب في البطولة الصينية

أبدى نادي بيجينغ رنه الصيني، إهتمامه بخدمات مهاجم الخضر إسحاق بلفوضيل، ورغبته في التعاقد معه هذا الشتاء، على شكل إعارة.

وكشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، أن نادي بيجينغ رنه، يريد خدمات مهاجم فيردر بريمن، بلفوضيل، على شكل إعارة لنهاية الموسم الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن الميركاتو الصيني يدوم إلى غاية الـ28 فيفري، وبإمكان بلفوضيل تغيير الأجواء في حال توصل الناديين لإتفاق.

وتزامن هذا الخبر مع عودة بلفوضيل، لتدريبات فريقه فيردر بريمن، بعد أن غاب عن المباراة الماضية أمام فولسبورغ، بسبب تواجده في فرنسا.

للإشارة إنضم بلفوضيل، إلى بريمن، الصيف الماضي على شكل إعارة مع أحقية الشراء، قادما من نادي ستاندر دولياج.