بلفوضيل مهدد بتضييع الكان وسليماني مرشح لتعويضه

لا يزال اللاعب الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، والتي كان قد تلقاها خلال مباراة فريقه هوفنهايم الألماني أمام فريق ماينز لحساب الجولة الـ34 من البوندسليغا.

ومن المتوقع أن يغيب هداف فريق هوفنهايم الألماني بـ 16 هدف عن تشكيلة الخضر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين 19 جوان و20 جويلية.

وسيكون الثنائي إسلام سليماني أو زكرياء نعيجي في قائمة المرشحين لتعويض بلفوضيل في حال غيابه عن سفرية القاهرة، بالرغم من نقص المنافسة التي يعاني منها سليماني مع فريق فينرباتشي التركي.

فيما يتواجد نعيجي في أحسن رواق للإلتحاق بكتيبة بلماضي بإعتباره هداف البطولة الوطنية برصيد 18 هدف، فيما سيكون الثنائي بغداد بونجاح، وآندي ديلور هداف فريق مونبولييه الفرنسي بـ14 هدف.