بلفوضيل هداف ويقود الغرافة لفوز مثير

قاد مساء اليوم الاثنين، الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، ناديه الغرافة لتحقيق فوز مثير، على حساب نظيره الشمال، استقر على نتيجة 3-2، ضمن الجولة الـ 15 لدوري نجوم قطر.

وشارك بلفوضيل بديلا، لزميله مؤيد حسن، عند الدقيقة 38، وانتهى الشوط الأول بتأخر الغرافة بثنائية لهدف، بينما شارك ثنائي الخضر الآخر، مهدي تاهرات وفريد بولاية، قبل أن يغادر الأخير في الدقيقة 89.

وبعد انطلاق المرحلة الثانية بـ 4 دقائق فقط، نجح بلفوضيل في إعادة ناديه إلى الواجهة، بتعديله للنتيجة، قبل أن يسجل زميله احمد علاء الدين عبدالمتعال، الثالث للغرافة والثاني له شخصيا.

وبهذا الهدف رفع بلفوضيل رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم، ليلتحق بزميله في المنتخب والنادي ياسين براهيمي، الذي غاب عن لقاء اليوم بداعي العقوبة.