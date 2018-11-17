بلفوضيل :”هذا البلد الذي يميل إليه قلبي بين الجزائر وفرنسا”

قام الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، بخرجة فريدة من نوعها بإجرائه لحوار مميز مع موقع “إيشت زيهن 99″، كشف فيه الكثير.

وجاءت أجوبة مُهاجم “هوفنهايم” عن طريقة الإيماءات فقط، دون إستعمال الرد المُباشر.

ورفض المُستبعد مؤخرا عن صفوف المنتخب الوطني، التفريق بين الجزائر وفرنسا، عندما سؤل عن البلد الذي يميل له قلبه أكثر.

وقام “ليون” برسم قلب بيده، مع إستعمال “الفوتوشوب”، ليقسمه بين الجزائر التي وُلد فيها ويلعب لها وفرنسا التي تكون فيها.

يُشار بأن، بلفوضيل، يؤكد في كل مرة بأنه لا يستطيع المُفاضلة بين بلده الأم والبلد التي تربى فيها.