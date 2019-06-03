بلفوضيل: ” هذا هو سبب غيابي عن الكان وأتمنى كل التوفيق لزملائي”

كشف المهاجم الدولي الجزائري لفريق هوفنهايم الألماني إسحاق بلوضيل السبب الذي أدى لغيابه عن منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأكد بلفوضيل على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام عن السبب الذي دفعه للغياب عن المنافسة القارية قائلا:

“بعد الإصابة التي تلقيتها خلال المباراة الأخيرة من الموسم أمام فريق ماينز، للأسف كان من المستحيل المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 ..أتمنى كل التوفيق لزملائي في المنتخب خلال هذه البطولة”.

وأضاف: ” لقد باشرت التدريبات وحصص العلاج منذ أسبوعين من أجل أن أكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة في الموسم المقبل”.