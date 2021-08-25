بلفوضيل: “هيرتا برلين هو الفريق المناسب لي”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل عن انضمامه هذا الصيف لنادي هيرتا برلين الألماني، معتبرا أن هذا الأخير هو الفريق المناسب له.
وصرح بلفوضيل في هذا الخصوص: “الانضمام لهيرتا برلين، كان قرار سهل بالنسبة لي، هو فريق مناسب لي، وبرلين مدينة جميلة، وأنا متشوق للتعرف على زملائي الجدد”.
وأضاف: “أريد الاستمتاع من جديد بكرة القدم رفقة هيرتا برلين، كما أطمح للفوز بأكبر قدر ممكن من المباريات، ومساعدة فريقي بتقديم أفضل آداء”.
وتابع إسحاق بلفوضيل: “أتمنى أن أن أقدم الإضافة اللازمة في الهجوم، وأن نقود فريقنا لتحقيق موسم كبير”.
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