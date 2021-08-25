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الرياضة

بلفوضيل: “هيرتا برلين هو الفريق المناسب لي”

بقلم كريم.تيغرمت
بلفوضيل: “هيرتا برلين هو الفريق المناسب لي”
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تحدث الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل عن انضمامه هذا الصيف لنادي هيرتا برلين الألماني، معتبرا أن هذا الأخير هو الفريق المناسب له.

وصرح بلفوضيل في هذا الخصوص: “الانضمام لهيرتا برلين، كان قرار سهل بالنسبة لي، هو فريق مناسب لي، وبرلين مدينة جميلة، وأنا متشوق للتعرف على زملائي الجدد”.

وأضاف: “أريد الاستمتاع من جديد بكرة القدم رفقة هيرتا برلين، كما أطمح للفوز بأكبر قدر ممكن من المباريات، ومساعدة فريقي بتقديم أفضل آداء”.

وتابع إسحاق بلفوضيل: “أتمنى أن أن أقدم الإضافة اللازمة في الهجوم، وأن نقود فريقنا لتحقيق موسم كبير”.

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