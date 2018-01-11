بلفوضيل يتجاوز الإصابة ويعود لتشكيلة بريمن

الرياضة
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بلفوضيل يتجاوز الإصابة ويعود لتشكيلة بريمن
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، إلى أجواء التدريبات مع فريقه فيردر بريمن، بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وشارك إسحاق بلفوضيل، في الحصة التدريبية التي خاضتها تشكيلة فيردر بريمن، أمس الأربعاء، بعد تلقيه الضوء الأخضر من طبيب الفريق.

وكان مهاجم الخضر، يعاني من إصابة على مستوى القدم اليمنى، تلقاها خلال تدريبات الفريق، ما أجبره على الغياب لفترة وجيزة.

ومن المتوقع أن يكون بلفوضيل، جاهزا للمواجهة المقبلة لفريقه فيردر بريمن أمام نادي هوفنهايم، السبت القادم، لحساب منافسة البوندسليغا الألمانية.

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