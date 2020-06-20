بلفوضيل يتجاوز مشاكله مع هوفنهايم ويسعى لإنطلاقة جديدة

قرّر الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، تجاوز المشاكل التي كانت بينه وبين إدارة ناديه هوفنهايم الألماني، من أجل تحقيق انطلاقة جديدة وموفقة.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، عودة إسحاق بلفوضيل، للتدريبات الجماعية لهوفنهايم، بعد عدة أشهر من الغياب بسب الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها على مستوى الركبة.

وتجاوز المهاجم الجزائري، مشاكله السابقة مع إدارة الفريق، ويفكر حاليا في مستقبله، من خلال السعي لتسجيل انطلاقة جديدة، تحسبا للموسم الجديد من الدوري الألماني.

يذكر أن اسحاق بلفوضيل، كان في وقت سابق قد دخل في مناوشات كبيرة مع إدارة ناديه، والطاقم الطبي، أين اتهمهم بمحاولة تحطيم مسيرته الكروية من خلال محاولة اخفائهم الإصابة التي كان يعاني منها، وتقاعسهم في علاجه.