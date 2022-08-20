بلفوضيل يتجه لخوض تجربة جديدة في الدوري القطري

يتجه الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، للانتقال إلى الدوري القطري هذا الصيف، لخوض تجربة احترافية جديدة في مشواره.

وكشفت تقارير صحفية، عن توصل بلفوضيل، لاتفاق مع مسؤولي نادي الغرافة، للالتحاق بهذا الأخير ضمن الميركاتو الصيفي.

كما أضافت ذات المصار، بأن مهاجم الخضر، منتظر غدا الأحد في قطر، لاجتياز الفحص الطبي، قبل توقيع عقده الجديد، وترسيم التحاقه بالغرافة.

يذكر أن اسحاق بلفوضيل (30 عاما)، يتواجد حاليا في نهاية عقده مع نادي هيرتا برلين الألماني.