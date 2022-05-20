بلفوضيل يتجه للسقوط للدرجة الثانية الألمانية

خسر الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، رفقة فريقه هيرتا بيرلين في مباراة الملحق لضمان البقاء في “البوندسليغا”، ضد هامبورغ بهدف لصفر.

وشارك مهاجم الخضر، إسحاق بلفوضيل، في اللقاء أساسيا في إستقبال فريقه لهامبورغ، وإستُبدل من طرف مدربه ماغاث في الدقيقة الـ80.

كما سجل بلفوضيل هدفا في اللقاء، أمس الخميس، وتم إلغائه بداعي التسلل.

يذكر أن، بلفوضيل وفريقه هيرتا برلين، لعبا مباراة الملحق في “البوندسلغا”، لعدم ضمانهما البقاء، بعد احتلال الفريق المركز الـ16 في الدوري الألماني.

كما تتبقى لهيرتا برلين فرصة أخيرة للتدارك، في مواجهة الإياب عند التنقل لمواجهة هامبورغ إيابا يوم الإثنين المقبل.