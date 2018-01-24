بلفوضيل يتجه للعودة لناديه السابق

يسعى نادي ستاندار دولياج البلجيكي، لإستعادة مهاجمه، الدولي الجزائري إسحاق بلوفوضيل، خلال الميركاتو الجاري، لحل المشكل الهجومي في الفريق.

وكشفت تقارير بلجيكية، أن مسؤولي ستاندار دولياج، يتجهون لإنهاء إعارة بلفوضيل، لفيردر بريمن الألماني للإستفادة من خدماته من جديد.

وتأتي هذه الخطوة، بعد عجز مسؤولي ستاندار، في إيجاد مهاجم جديد لتلبيت طلب مدرب الفريق الذي يصر على تعزيز هجومه.

ومن المتوقع أن تتجسد عودة بلفوضيل، لناديه السابق في أقرب وقت، بالنظر لعدم نجاح تجربته في الدوري الألماني مع فيردر بريمن.

حيث وبعد مرور 6 أشهر من إعارته، لم يتمكن بلفوضيل، من تسجيل سوى ثلاثة أهداف من أصل 17 مباراة لعبها.