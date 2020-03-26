بلفوضيل يتجه لمغادرة هوفنهايم

يسعى الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، لاعب هوفنهايم الألماني، لمغادرة ناديه نهاية الموسم الجاري، لخوض تجربة جديدة مع فريق جديد.

وأرجعت صحيفة “بيلد” الألمانية، هذا القرار من بلفوضيل، بسبب استيائه من الطريق التي تم التعامل بها مع إصابته، من طرف الطاقم الطبي لناديه، والتي كادت أن تنهي مشواره الكروي.

وأضاف ذات المصدر، أن مهاجم الخضر، دفع تكاليف إعادة تأهيله من ماله الخاص، دون اللجوء لإدارة هوفنهايم.

يذكر أن إسحاق بلفوضيل، كان قد خضع لعملية جراحية بعد الجولة الخامسة من البطولة الألمانية، على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة.