بلفوضيل يتعرض لإصابة جديدة 

أصيب الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، خلال المباراة التي جمعت فريقه فيردر برمن، سهرت أمس، بنادي هوفنهايم، لحسام الدوري الألماني.

وشارك إسحاق بلفوضل، العائد من إصابة، أساسيا في المباراة التي تعادل فيها فريقه على ملعبه بهدف لمثله، أمام الضيف هوفنهايم.

وفي الدقيقة الـ 57 من عمر المباراة، اظطر المدرب فلوريان كوفيلدت، لاستبدال مهاجم الخضر بلفوضيل، بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة.

وكشف المدير الرياضي لفيردر برمن، فيردر فرانك باومن، أن خروج بلفوضيل في وقت مبكر، كان خوفا من تفاقم إصابته.

وأوضح أن المدرب لم يرد المغامرة بصحة اللاعب، خوفا من فقدان خدماته لفترة طويلة، مؤكدا أن إصابته لا تستدعي القلق.