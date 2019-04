“بلفوضيل” يدخل تاريخ “الكرة الجزائرية” من الباب الواسع !!

حيث أصبح “بلفوضيل” أول لاعب جزائري يوقع “هاتريك” في تاريخ “البوندسليغا”.

كما حطم المهاجم الجزائري رقمه القياسي حيث تُعتبر حصيلة 13 هدفا في موسم واحد هي الأكبر له في مسيرته الكروية.

وسجل “بلفوضيل” 9 أهداف في شهرين حيث وقع ثنائية على مرتين إضافة إلى “هاتريك” اليوم.

3 – Ishak #Belfodil is the first Algerian to score a hat-trick in the #Bundesliga. Pioneer. #FCATSG @achtzehn99_en pic.twitter.com/WKzxW01773

