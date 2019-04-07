“بلفوضيل” يدخل تاريخ “الكرة الجزائرية” من الباب الواسع !!

بفضل “الثلاثية” التي وقعها أمسية اليوم الأحد مع فريقه “هوفنهايم” الألماني دخل النجم الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” التاريخ من أوسع الأبواب.
حيث أصبح “بلفوضيل” أول لاعب جزائري يوقع “هاتريك” في تاريخ “البوندسليغا”.
كما حطم المهاجم الجزائري رقمه القياسي حيث تُعتبر حصيلة 13 هدفا في موسم واحد هي الأكبر له في مسيرته الكروية.
وسجل “بلفوضيل” 9 أهداف في شهرين حيث وقع ثنائية على مرتين إضافة إلى “هاتريك” اليوم.
#TeamDZ Grosses perfs de @BelfodilIshak19 en ce moment
– Impliqué sur les 4 buts de son équipe.
– Il est désormais à 13 buts (son record sur une saison.
– Il a marqué 9 buts en deux mois, avec un triplé et deux doublés… pic.twitter.com/wky0QLCBKY
— DZfoot (@DZfoot) April 7, 2019
3 – Ishak #Belfodil is the first Algerian to score a hat-trick in the #Bundesliga. Pioneer. #FCATSG @achtzehn99_en pic.twitter.com/WKzxW01773
— OptaFranz (@OptaFranz) April 7, 2019
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