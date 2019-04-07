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“بلفوضيل” يدخل تاريخ “الكرة الجزائرية” من الباب الواسع !!

الرياضة
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“بلفوضيل” يدخل تاريخ “الكرة الجزائرية” من الباب الواسع !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

بفضل “الثلاثية” التي وقعها أمسية اليوم الأحد مع فريقه “هوفنهايم” الألماني دخل النجم الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” التاريخ من أوسع الأبواب.

حيث أصبح “بلفوضيل” أول لاعب جزائري يوقع “هاتريك” في تاريخ “البوندسليغا”.

كما حطم المهاجم الجزائري رقمه القياسي حيث تُعتبر حصيلة 13 هدفا في موسم واحد هي الأكبر له في مسيرته الكروية.

وسجل “بلفوضيل” 9 أهداف في شهرين حيث وقع ثنائية على مرتين إضافة إلى “هاتريك” اليوم.


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