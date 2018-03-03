بلفوضيل يرفض راتبا بـ7 ملايين أورو في الصين!!

أكدت تقارير إعلامية ألمانية رفض الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل راتبا سنويا ضخما وصل لـ7 ملايين أورو من “بكين رينهي” الصيني.

وفضّل المُهاجم مُواصلة مُغامرته مع “فيردر بريمن” إلى غاية نهاية الموسم، وذلك رغم مُعاناته في فرض نفسه مع هذا الأخير.

وقرّر خريج مدرسة “أولمبيك ليون” التضحية بالأموال من أجل إثبات مُستواه والرد على مُنتقديه والمُقتنعين بعدم قُدرته بالتألق في “البوندسليغا”.

ولايزال بلفوضيل مُرتبطا بعقد مع “ستاندار دو لياج” البلجيكي الذي يبحث ومن الآن بيع عقده بصفة نهائية للإستفادة منه ماليا.