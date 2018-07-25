بلفوضيل يستعد لأول ظهور له مع هوفنهايم

عاد الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل للندريبات الجماعية لفريقه الجديد هوفنهايم، مواصلا استعداده لتسجيل أول ظهور له مع الفريق.

وتلقى اسحاق بلفوضيل، الضوء الأخضر من طبيب نادي هوفنهايم، ليستأنف التدريبات، بعد التأكد من شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ومن المنتظر أن يسجيل بلفوضيل، أول ظهور له بألوان ناديه الجديد، خلال المباراة الودية المقبلة لهوفنهايم، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة.

ويسعى المهاجم الجزائري، للظهور بقوة في أول خرجة له مع فريقه الجديد، أملا في كسب ثقة مدربه، وضمان مكانة أساسية في الفريق.