بلفوضيل يستعمل “الفيتو” في عقده مع بريمين

استغل الدولي الجزائري، اسحاق بلفوضل، بندا في عقده مع بريمين، لفرض كلمته في تحديد مستقبله مع الفريق نهاية هذا الموسم.

وكشفت جريدة “آخر ساعة” البلجيكية، أن اسحاق بلفوصيل، بإمكانه رفض مواصلة تجربته مع فيردير بريمن الألماني، الموسم المقبل.

وهذا بالنظر لتفعيل اللاعب، بندا في العقد الذي يربطه بالفريق الألماني، والذي يسمح له بتحديد مصيره مع بريمين، بغض النظر عن رغبة النادي الألماني.

وأقدم بلفوضيل على هذه الخطوة شهر نوفمبر الماضي، أين كان يعاني من التهميش في بريمن، بسبب عدم الإعتماد عليه في مباريات الفريق.

يذكر أن إسحاق بلفوضيل، يلعب لنادي فردير بريمن الألماني، على شكل إعارة، من ناديه الأصلي ستاندار دولياج، البلجيكي.