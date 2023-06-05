بلفوضيل يطمئن محبيه ويرد على الصحافة الفرنسية

ردّ الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، مهاجم نادي الغرافة القطري، على الشائعات التي طالته اليوم الإثنين من طرف الصحافة الفرنسية.

ونشر بلفوضيل، ردا عبر حسباه الرسمي على “انستغرام”، بخصوص الأخبار التي تناقلتها الصحافة الفرنسية، عن محاولته قتل شقيقته.

وكتب بلفوضيل: “آمل من الصحف التي تسعى بكل الطرق للحصول على تفاعل “لدرجة كتابة عناوين عن محاولة قتل وأمور أخرى زائفة” أن تنقل المعلومة الصحيحة”.

كما أضاف الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل: “الحمد لله، أنا وشقيقتي نتواجد في أفضل حال”.