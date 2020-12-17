بلفوضيل يعود للمنافسة ويسقط أمام لايبزيغ

سجّل الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل أمس الأربعاء عودته لأجواء المنافسة، رفقة ناديه هوفنهايم، خلال مواجهة لايبزيغ.

وشارك بلفوضيل، بديلا في هذه المباراة ضمن تشكيلة ناديه هوفنهايم، انطلاقا من الدقيقة الـ65، إلا أنه عجز عن تقديم الإضافة اللازمة للفريق، الذي انهزم بنتيجة 1-0.

وتأتي عودة المهاجم الجزائري، بعد التأكد من شفائه من فيروس كورونا، والذي تغيب بسببه عن الميادين لعدة أسابيع، بالإضافة للإصابات المتكررة التي عانى منها هذا الموسم.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، أن إدارة نادي هوفنهايم، تتجه للإستغناء عن خدمات إسحاق بلفوضيل، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.