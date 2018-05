بلفوضيل يغيب عن مواجهة ماينز ويؤكد مغادرته بريمين

وكشف الموقع الرسمي لنادي فيردر بريمن، قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة نادي ماينز، لحساب الجولة الجولة الـ34 والأخيرة من البطولة.

حيث شهدت هذه القائمة، غياب إسحاق بلفوضيل، عن تشكيلتها، رغم عدم معانات مهاجم الخضر، من أي إصابة، أو عقوبة.

ويأتي هذا ليؤكد، إنتهاء مشوار بلفوضيل، في نادي بريمن، الذي يلعب له على شكل إعارة، من نادي ستاندر دولياج البلجيكي.

يذكر أن، اسحاق بلفوضيل، يتواجد محل اهتمام فريقين من الدوري الألماني، ويتعلق الأمر بكل من هوفنهايم، ونادي شالك

Your #Werder starting XI for one last time this season 👊 #m05svw pic.twitter.com/k06DUO6Yj6

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) May 12, 2018