بلفوضيل يلتحق ببن زية في البطولة الأذربيجانية

سيكون المهاجم الدولي الجزائري على موعد للعودة للنشاط في البطولات الأوروبية، من بوابة البطولة الأذربيجانية، بعد نهاية عقده مع نادي الغرافة القطري.

ونشر نادي صباح الأذربيجاني فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة X، اليوم الأربعاء، و يشير فيه لقرب إعلان صفقة جديدة لتدعيم صفوفه.

وجاء مضمون الفيديو يتناول المحطات سابقة للأندية التي سبق للمهاجم بلفوضيل أن تقمص ألوانها في السابق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة.

يجدر الإشارة، سيكون الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل ثان لاعب جزائري يخوض تجربة في أذربيجان بعد مواطنه ياسين بن زية لاعب كاراباخ.