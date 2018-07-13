بلفوضيل ينتقد بشدة المدير الرياضي لفريقه السابق

إنتقد النجم الدولي الجزائري ولاعب هوفنهايم الألماني إسحاق بلفوضيل المدير الرياضي لفريقه السابق فيردر بريمن الألماني فرانك بومان.

وقال بلفوضيل في حوار مع موقع “كيكر” الألماني:”بمجرد إعلاني عدم المواصلة مع فريق بريمن تم قول العديد من الأمور السلبية عني في الإعلام.. قبل ذلك الأمور كانت رائعة”.

“حاولت القيام بعملي على أكمل وجه مع فريقي السابق لكن فرانك بومان كانت له بعض الخلافات مع وكيل أعمالي ولم أستطع التدخل لحلها”.

“ستاندار دولياج أراد بقائي وبريمن أيضا.. لا أظن أن هذه الفرق تحتفظ بلاعبين غير منضبطين مثلما قال بومان.. على كل حال لايوجد أي مشكل مع فريقي السابق”.