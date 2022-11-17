بلفوضيل يوجه رسالة مباشرة لبلماضي
بقلم كريم تيغرمت
وجّه الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، مهاجم نادي الغرافة القطري رسالة مباشرة للناخب الوطني جمال بلماضي.
وصرح بلفوضيل، في حوار حصري لموقع “العربي الجديد”: “بصفتي لاعب جزائري أحاول دائما تقديم كل شيء للمنتخب، والتواجد تحت تصرف الناخب الوطني”.
كما أضاف: “من الواضح تواجد جيل جديد، ومنافسة كبيرة خاصة في الهجوم، لوجود لاعبين ذوي جودة”.
وتابع اسحاق بلفوضيل: “بلماضي يمتلك الخيارات، لكن أؤكد أني أتمنى دائما التواجد في المنتخب الوطني”.
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