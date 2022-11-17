بلفوضيل يوجه رسالة مباشرة لبلماضي

وجّه الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، مهاجم نادي الغرافة القطري رسالة مباشرة للناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح بلفوضيل، في حوار حصري لموقع “العربي الجديد”: “بصفتي لاعب جزائري أحاول دائما تقديم كل شيء للمنتخب، والتواجد تحت تصرف الناخب الوطني”.

كما أضاف: “من الواضح تواجد جيل جديد، ومنافسة كبيرة خاصة في الهجوم، لوجود لاعبين ذوي جودة”.

وتابع اسحاق بلفوضيل: “بلماضي يمتلك الخيارات، لكن أؤكد أني أتمنى دائما التواجد في المنتخب الوطني”.