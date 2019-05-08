“بلفوضيل” يُنافس “ليفاندوفسكي” و”كيميش” !!

رُشح النجم الدولي الجزائري لفريق “هوفنهايم” “إسحاق بلفوضيل” لجائزة أفضل لاعب خلال شهر أفريل في الدوري الألماني.

ويُنافس نجم الخضر ثلاثي بايرن ميوينخ “سيرج غنابري”، “روبيرت ليفاندوفسكي” وكذا “جوشوا كيميش” على جائزة لاعب الشهر.

ومنح الحساب الرسمي للبوندسليغا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الحرية للجماهير من أجل التصويت وإختيار الأفضل.