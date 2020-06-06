بلفيديو.. قديورة يجدد دعمه لإيناس إيبو

أظهر الدولي الجزائري عدلان قديورة، دعمه من جديد للاعبة التنس الجزائري إيناس إيبو.

ونشر عدلان قديورة، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مقطع فيديو، للحوار الذي شارك فيه رفقة إيناس إيبو، في حصة “القصة والقضية” على قنوات “بين سبورتس”.

وأوضح الدولي الجزائري أنه على دراية تامة، بالصعوبات التي تواجه لاعبة التنس الجزائرية المهوبة، ما دفعه لمساعدتها في مشوارها الرياضي.

وكان عدلان قديورة، قدم نظم في وقت سابق حملة جمع مساعدات لفائدة بطلة التنس الجزائرية، وشهدت هذه الحملة دعم كبير من لاعبي الخضر، على غرار محرز، وفيغولي.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشباب الرياضة سيد علي خالدي، وعدا بمساعدة إيناس إيبو، من خلال توفير لها كل الدعم اللازم.