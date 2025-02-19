بلقاسمي: “اتحاد العاصمة استفاد من صفقة تحويلي للأهلي الطرابلسي”

كشف الهاجم اسماعيل بلقاسمي، تفاصيل انتقاله من اتحاد العاصمة، إلى الأهلي الطرابلسي، مؤكدا بأن الاتحاد استفاد من هذه الصفقة.

وقال بلقاسمي، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “في البداية واجهت صعوبة في نغادرة اتحاد العاصمة، لأني كنت من ركائز الفريق”.

كما أضاف: “بعد مناقشات مع إدارة النادي، وتوضيحي لرغبتي القوية في خوض تجربة جديدة، وافقوا على انتقالي، خصوصاً أن الصفقة لم تكن مجانية، بل حصل النادي على مبلغ محترم قدره 450 ألف دولار”.

وتابع اسماعيل بلقاسمي: “أتمنى كل الخير لاتحاد العاصمة، الذي يبقى فريقاً كبيراً وقادراً على الذهاب بعيداً في المنافسات المحلية، وكذلك في منافسة الكونفيدرالية الأفريقية”.