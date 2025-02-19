بلقاسمي: “الهوني واللافي حفزاني للانضمام لعملاق الكرة الليبية”

تحدث المهاجم الجزائري، اسماعيل بلقاسمي، عن التحاقه في الميركاتو الشتوي المنصرم بفريق الأهلي الطرابلسي الليبي، مبديا فخره الكبير.

وفي حوار خص به موقع “العربي الجديد” صرح بلقاسمي: “أنا سعيد للغاية بتوقيعي عقد لموسمين، مع عملاق الكرة الليبية، نادي الأهلي طرابلس”.

كما أضاف: “وجود لاعبين مميزين مثل حمدو الهوني، ومؤيد اللافي، حفزني أكثر على قبول هذا التحدي”.

وتابع اسماعيل بلقاسمي: “سأعمل جاهداً لتقديم الإضافة المرجوة في الخط الأمامي، بتوظيف خبرتي في خدمة هذا الفريق العريق”.