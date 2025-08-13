بلقاسمي بتوج بالدوري الليبي رفقة ناديه أهلي طرابلس

توج المهاجم الجزائري، اسماعيل بلقاسمي، بلقب الدوري الليبي، مع ناديه أهلي طرابلس، بعد فوزهم على نادي أهلي بن غازي.

وشارك بلقاسمي، ضمن تشكيلة ناديه أهلي طرابلس، في هذه المباراة الحاسمة التي جمعتهم بأهلي بن غازي.

وعاد الفوز في هذا اللقاء لرفقاء المهاجم الجزائري، بنتيجة هدفين دون رد، محقيين بذلك لقب البطولة الـ14 في تاريخ نادي أهلي طرابلس الليبي.

يذكر أن اسماعيل بلقاسمي، كان قد التحق بنادي في الميركاتو الشتوي الماضي، بفريق أهلي طرابلس، قبل أن يتوج معه بلقب البطولة.